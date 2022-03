“Estoy hundido y triste”: Rafael Nadal

Rafael Nadal tendrá que estar fuera de actividad entre cuatro y seis semanas debido a una lesión en las costillas, lo que compromete su puesta a punto para el Abierto de Francia dentro de dos meses.

Nadal informó el martes que se sometió a pruebas médicas tras llegar a su natal España procedente de Estados Unidos, y los resultados detectaron una fisura en una de sus costillas del lado izquierdo.

El actual número tres del mundo sufrió la lesión en las semifinales del Abierto de Indian Wells ante su compatriota Carlos Alcaraz el sábado. Nadal sucumbió en la final ante Taylor Fritz en dos sets el domingo.

“No son buenas noticias y no me esperaba esto”, escribió Nadal en Twitter. “Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena”. Lea aquí: Fritz frena racha de Rafa Nadal y le gana la final de Indian Wells

Nadal empezó el año 20-0, incluyendo su consagración en el Abierto de Australia, hasta que perdió 6-3, 7-6 (5) ante Fritz en el torneo en superficies duras en el desierto de California. Fue el tercer mejor arranque de temporada desde 1990 en la Gira de la ATP. Nadal también conquistó títulos en Melbourne y Acapulco.