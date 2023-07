Exjugador del Real Cartagena denuncia corrupción en equipo de fútbol

Los equipos del fútbol colombiano se vienen preparando para afrontar con mejores posibilidades lo que será la Liga del segundo semestre, que está programada para comenzar el 16 de julio.

Los grandes como Millonarios, América de Cali, Atlético Nacional y Atlético Junior vienen adelantando los fichajes con los que reforzarán sus nóminas, en tanto que otros oncenos como el Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas, para citar solo cuatro, trabajan en la consecución de nuevos jugadores en la medida en que se los facilite la situación económica que viven.

Sin embargo, a pocos días del inicio de una Liga que se prevé será nuevamente competitiva, un escándalo sacude al fútbol colombiano por la denuncia que hizo Néstor Salazar, exjugador del Deportivo Cali, América de Cali, Real Cartagena y Atlético Nacional, entre muchos otros equipos, al acusar al técnico de un club por cobrarle para poner a jugar a su hijo Juan Camilo Salazar.

“A mi me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no. Hay que decirlo sin miedo: en el fútbol colombiano hay muchos ‘pelados’ que están jugando porque pagan, paga el empresario o paga el padre de familia. Por eso vemos a muchos jugadores en el fútbol profesional que no saben ni parar un balón, eso es increíble”, dijo ‘Palmira’ Salazar en el programa radial ‘Deportes sin tapujos’, de Cali.