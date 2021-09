FC Sheriff : El patito feo de la Champions

El defensa peruano Gustavo Dulanto admite que el Sheriff Tiráspol es el “patito feo” de la Liga de Campeones, pero recordó a sus rivales del Grupo D, Real Madrid, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk, que el equipo moldavo tiene “mucha hambre de gloria”.

“El Sheriff es el patito feo de la Champions. Tenemos el presupuesto más pequeño. Pero tenemos mucha hambre de gloria”, comentó a Efe Dulanto en conversación telefónica desde Tiráspol, capital de la región separatista de Transnistria.

EUFORIA LATINA EN UN GRUPO DIFÍCIL

Los moldavos, que cuentan con un plantel multinacional con seis jugadores latinoamericanos, debutarán el miércoles en su estadio ante el Shakhtar ucraniano.

“Nos ha tocado un grupo difícil. El Real Madrid y el Inter son los dos equipos que he seguido toda mi vida. Es un privilegio jugar contra el mayor campeón de Europa”, dijo. Reconoce que para todos los futbolistas del Sheriff “es un sueño jugar la Liga de Campeones” y no quieren desaprovechar la oportunidad de dar la sorpresa.

“Dios me ha escuchado. Me han tocado los dos equipos que siempre soñé. Cuando pasen los años, lo recordaremos con mucha satisfacción. Y si hacemos un gran partido, aún más. No nos damos cuenta aún de la magnitud de lo que hemos hecho. Estamos viviéndolo aún”, señaló.

Dulanto, que militó en el Boavista portugués (2019-21), reconoce que vivió el sorteo con sus compañeros latinos juntos en un restaurante. “Lo vivimos con mucha alegría. Euforia, incluso”, apuntó.

“En Perú todos sabemos lo que es el Real Madrid. Espero jugar en el Bernabéu. Del equipo que logró tres copas de Europa seguidas aún queda Benzemá. Nadie lo ha logrado. De los que seguía de chico, ya no está nadie”, señala.

“Esto es lo lindo del fútbol. Un día los ves y otro te enfrentas a ellos. Espero estar a la altura. Benzemá es un delantero de alto nivel. Todos sabemos quien es. Espero que haberlos visto tanto me sirva para manejarlo”, señaló.

El jugador colombiano que más destaca es Frank Castañeda, para quien la última temporada fue magnífica, convirtiéndose en su goleador con 33 tantos. Además, cuenta con la responsabilidad de llevar la dorsal número 10 en la espalda.

El delantero de 26 años, de origen caleño también ha jugado en el F.K. Senica de Eslovaquia, equipo al que fue después de debutar en el Orsomarso de Colombia.

El otro colombiano presente es el central Danilo Arboleda. Arboleda se inició en el Deportivo Cali pero debutó en el profesionalismo con Patriotas de Boyacá. Luego pasó al América, club del que salió después de una regular temporada en 2018. Después se integró al Deportivo Pasto antes de dar el salto a Moldavia.

Con 26 años y dice que estuvo a punto de perder su carrera por falta de humildad: