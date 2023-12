FIFA amenaza con suspender a Brasil de las competencias internacionales

El órgano rector del fútbol mundial dijo a un ejecutivo que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) podría enfrentar una suspensión si no atiende su llamado a esperar, y en su lugar celebrar elecciones rápidas para reemplazar a Ednaldo Rodrigues como presidente de todos modos.

“La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión”, decía la carta.

“En aras del buen orden, también nos gustaría subrayar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”, añadió.