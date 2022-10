Freddy Marimón, el campeón que sigue dando buen ejemplo a todos

Tomás Martin sufrió una fractura de tibia y peroné hace algún tiempo, sintió que su carrera como futbolista se le derrumbaba, pues tenía que pasar varios meses afuera de las canchas, pero varios mensajes de apoyo, sobre todo el de Freddy Marimón,hicieron levantarlo.

“Freddy me envió un mensaje, a través de un video, al principio no sabía quién era él, me llegó al corazón lo que me dijo, me invitaba a luchar por mis sueños, a darme cuenta que sí él podía hacer lo que hace, entonces yo también”, dijo Martin, un joven de 13 años, que agradece a Freddy esa voz de aliento en un momento difícil de su carrera que afortunadamente ya superó. Lea aquí: Ya parece mentira lo de Haaland: Otro gol y victoria para el City

Cuenta Tomás que buscó el nombre de Freddy Marimón en Google y se enteró de lo que padece Marimón: nació con una enfermedad congénita que lo privó de sus miembros inferiores y su brazo izquierdo. Esto, sin embargo, no ha sido impedimento para que él practique deporte y brille haciendo cada actividad.

Ejemplo de muchos

El joven, de 17 años, es inspiración para muchos niños de Cartagena y Bolívar. No le ha tocado fácil en la vida, pero gracias al deporte ha salido adelante, sorteando situaciones difíciles a las que él le ha puesto el pecho con carácter y disciplina.

Con una tabla de surf se ha dado a conocer en los diferentes torneos nacionales e internacionales, logrando resultado altamente positivos.

Responde dando resultados

Recientemente, gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol, Freddy se quedó con el título en el Us Open de Surf Adaptado en California (Estados Unidos). Mostró talento, personal y grandeza, esa que ha sido la constante en su vida.

“Fue una experiencia increíble, es la tercera vez que participo, todo esto esto se lo debo a Dios, a mi familia, mi equipo de trabajo, a la Gobernación de Bolívar e Iderbol, que siempre me apoya. Fue una competencia dura en la que demostré que sí podía”, asegura con una amplia sonrisa en su rostro.

Se viene el mundial

Está feliz con el logro alcanzado, un oro y un bronce son la recompensa a tantas horas diarias de entrenamiento. Ahora, Freddy fija su mirada en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado en diciembre de este año.

“El potencial que yo tengo es grandísimo, soy alguien bendecido, que siempre tiene el apoyo de Dios, siento esa fuerza de Él en mi corazón. En 45 días viajo a Estados Unidos para ponerme a tono para el Mundial, yo voy por ese título del mundo, quiero ese oro para Colombia, para Bolívar y para dedicárselo a mi abuelo que está en el cielo. Sé que tengo un gran chance de lograrlo”, agrega.

Va por más

Es un joven perseverante, que inspira a todos con su frase de combate: “Si yo puedo, tú puedes”. En Cartagena y Bolívar goza de un gran reconocimiento.

Inició su carrera en el deporte con una patineta, su mayor diversión cuando tenía entre 5 y 7 años. Luego vino la natación y después el surf, este último con el que ha conquistado las olas, haciendo sus mejores maniobras encima de una tabla.

Nació y se crió en Villa de Aranjuez, un barrio popular de Cartagena, pero en la actualidad vive en Crespo, pues así está más cerca de las playas, en donde entrena diariamente.