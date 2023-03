A Dani Alves lo dejó su esposa y así reaccionó en la cárcel

El brasileño Dani Alves continúa recluido en una cárcel de Barcelona en espera del juicio por violación que cursa en su contra.

Mientras se resuelve su situación jurídica, esta semana su esposa Joana Sans anunció la separación del ex jugador del FC Barcelona con una sentida carta que publicó en sus redes sociales.

Tras el escándalo por la presunta violación que cometió Alves, Sans habría decidido dar por finalizada la relación, aunque reconoció que todavía sigue vivo el lazo afectivo.

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma", escribió en la carta.