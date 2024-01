De Jong quita responsabilidad a Xavi y señala a los jugadores

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong lamentó los errores defensivos que le costaron la derrota al conjunto azulgrana frente al Villarreal (3-5), en especial después de haber remontado el 0-2 inicial.

“No era un buen partido, pero si estás 2-0 perdiendo y en un momento vas 3-2 ganando, no puedes regalar estas cosas. Al final pierdes el partido. Tenemos que mejorar eso, porque no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia, no puede pasar”, valoró. Barcelona sufrió un nuevo tropiezo ante el Villarreal