El PSG ya tendría decidido el reemplazo de Mbappé, ¿tiembla Barcelona?

Estos últimos días han sido de polémicas y debates en el mundo del fútbol por el futuro de Kylian Mbappé. El jugador de 24 años parece tener los días contados en el PSG, equipo donde tiene contrato vigente hasta el 2024 y, el cual, es muy claro en su posición de no dejarlo ir gratis el siguiente verano. Por eso, el ultimátum para Mbappé es que firme una renovación o que se marche este mismo mercado de pases que está en curso.

Ante esa situación, y según el diario "L'Équipe", el equipo Al-Hilal de Arabia Saudita ofertó 300 millones de euros por el delantero francés al PSG para hacerse con los servicios del jugador a partir de esta temporada. Sin embargo, en su más reciente actualización, el medio aseguró que, tras la presencia de algunos representantes del club saudí en París, Mbappé rechazó cualquier tipo de oferta.

Concretamente, el medio informó: “Kylian Mbappé rechazó cualquier discusión con los representantes del club Al-Hilal”. Así, su llegada al club de Arabia está descartada y aún tiene varios clubes tras él que quieren hacerse con sus servicios lo más pronto posible. Por supuesto, el más sonado, desde hace varias temporadas, es el Real Madrid.

Si bien ‘La Casa Blanca’ sufrió el espaldarazo de Mbappé en el verano del 2021, lo cierto es que ahora han venido haciendo movimientos interesantes que podrían dar rumbo a la negociación. Por ejemplo, varios rumores apuntan a que el delantero tiene todo pactado para firmar con el Madrid cuando acabe su contrato en 2024, es decir, yéndose como jugador libre. Por eso la decisión del PSG de ofrecerle una renovación o que algún club oferte por él.

Además, otra de las acciones concretas que ha hecho el PSG es dejar por fuera a Kylian de la gira que adelanta el club por Asia. Específicamente, el equipo de París ya disputó un compromiso y fue frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido terminó sin goles, aunque gran parte del encuentro estuvo inclinado a favor del PSG. Esa carencia de anotaciones puede tener explicación en la ausencia del capitán de la Selección de Francia.

Ahora bien, el caso Mbappé tiene varios matices que no pueden ser ignorados. Por ejemplo, que el Real Madrid sea el equipo con el que más se vincula al delantero, no quiere decir que sea el único que está interesado en él. Por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido que desde Inglaterra, tanto el Tottenham Hotspur como el Manchester United habrían mostrado interés en el jugador. Además, el Barcelona, rival eterno del Madrid, también estaría pujando en una posible operación.

Otra característica que tiene un papel fundamental en este caso es que el jugador ha manifestado públicamente, en muchas conferencias y entrevistas, que su voluntad es continuar en el PSG hasta que se acabe su contrato, lo cual es completamente normal. Ahí es donde radican los puntos diferenciales entre el delantero y las directivas.

Por un lado, el reclamo de las personas administrativas del club, encabezadas por el presidente del equipo, Nasser Al-Khelaïfi, están fundamentadas en que uno de los mejores jugadores del mundo, y el que puede ser más rentable en un posible traspaso, no puede marcharse gratis y sin dejar la ganancia esperada para el equipo. Así, con ese punto claro, la acción es que, en caso de que Mbappé no renueve, que es lo más probable que ocurra, el PSG no se bajará de recibir 150 millones de euros por el jugador. Esto según "L'Équipe".

Por supuesto que la situación de este tema coyuntural cada vez tiene más matices que hacen complicada la situación del jugador dentro del equipo. Sin embargo, con el pasar de los últimos días, se ha visto que el avance ha sido significativo respecto a las acciones que se toman. Por ejemplo, el rechazo de hoy de Mbappé al Al-Hilal es una respuesta clave sobre el futuro del jugador.

El inicio de la temporada se avecina y lo más probable es que en las próximas horas se conozca el destino definitivo de Mbappé, el cual parece estar más lejos que nunca de París.