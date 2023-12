“Estás loco, no voy a comer con la mano”: James habló de su paso por Arabia

Sobre su llegada a Qatar se puede decir que se dio por motivos que no podía controlar. Estando en Everton, la llegada de Rafa Benítez, quien lo hizo salir del conjunto ‘toffie’ por no querer contar con él, sucedió en un momento en que en varias ligas del viejo continente tenían el mercado de fichajes cerrado.

“En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada (de ropa) y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado”, comentó James sobre uno de sus choques culturales en el país del Medio Oriente. Primera B: esto es lo que se le debe a los jugadores del Real Cartagena.

Además, el volante también comentó que: “Ellos comen con la mano. Para mí fue difícil también. Todo el mundo junto come con la mano. Ellos me compartían y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano’ y yo les respondía: ‘Estás loco, no voy a comer con la mano’”, ya aliviado de su experiencia en Qatar.