¿Favorecen a Messi? Técnico colombiano se quejó del arbitraje

El entrenador del Orlando City, el colombiano Óscar Pareja, criticó el arbitraje del partido de Leagues Cup que su equipo perdió por 3-1 ante el Inter Miami, aseguró que Lionel Messi puso haber sido expulsado y concluyó que esta situación convirtieron el partido en “un circo”.

Lo repitió en numerosas ocasiones, en inglés y en español, incluso aunque la pregunta fuera orientada hacia otro tema. El enfado del técnico del Orlando City fue enorme, enfocado en particular en el penalti pitado a favor del venezolano Josef Martínez que llevó la ventaja del Inter Miami al 2-1.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy".

Pareja se refirió sobre todo a dos asuntos concretos. Por un lado el penalti señalado a Josef Martínez en el minuto cincuenta.

“Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso”, comentó.

La otra polémica que Pareja puso sobre la mesa fue una posible expulsión de Leo Messi:

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, reiteró el colombiano.

Sobre el Inter de Miami reconoció su mejora pero lamentó que se vieran beneficiados por las decisiones arbitrales: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado".