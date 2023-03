Fue arrestado en el Mundial de Qatar 2022 y todavía no puede volver a su país

El hincha de fútbol fue detenido el 12 de octubre por su presunta relación con una banda delictiva acusada de estafa, lavado de dinero y asociación ilícita en relación al alquiler de propiedades. Tras 78 días de detención, Martínez fue liberado, aunque no puede regresar a su país natal ya que su expediente sigue en trámite.

El hincha de fútbol fue trasladado a un centro de detención temporal, y luego a una cárcel donde le quitaron sus pertenencias, incluyendo su anillo de casado, sus teléfonos y parte de su ropa.

Marcelo Martínez lamentó haber perdido una gran cantidad de dinero en este proceso, incluyendo todas las entradas del Mundial y el departamento que vendió antes de mudarse a Qatar. Su situación financiera es crítica.

“Perdí muchísima plata. Tenía todas las entradas, tuve que pagar abogados... El departamento que vendí antes de viajar también lo perdí. Estoy en la ruina”, contó a TN.

"Respecto al futuro tengo algunas ideas, algo voy a hacer para salir adelante. Estoy leyendo mucho, mirando muchos videos, pero también sufro ataques de ansiedad. La situación es crítica. Solo quiero volver a la Argentina y quedarme ahí. Tengo muchas ganas de ver a mi mamá", añadió.

Aunque la justicia llamó a Martínez para informarle de que era inocente cuatro días después del inicio del Mundial, aún no puede regresar a la Argentina porque su expediente no ha sido cerrado. Su mayor deseo es volver a su país natal y reunirse con su madre, a quien no ha visto desde su detención.