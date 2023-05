James Rodríguez reveló la razón por la que no se quedó en Bayern Múnich

Una de las últimas temporadas en las que el colombiano James Rodríguez brilló en un equipo grande de Europa fue en la 2017-2018, en la que estuvo cedido en el Bayern Múnich de Alemania.

El cucuteño demostró con los bávaros su gran talento, aportó 15 goles, 20 asistencias y fue determinante para que el equipo retuviera el título de la Bundesliga.

Esa buena actuación hizo que los alemanes consideraran completar su fichaje, pero fue el mismo James el que decidió no concretar el traspaso y prefirió volver a Real Madrid, en donde Zinedine Zidane no lo tenía en cuenta. Reinaldo Rueda le contestó a James Rodríguez tras entrevista

Uno de los motivos que sonaron en aquel momento fue que James no soportaba el frío de Múnich, según comentó él mismo en una entrevista que dio ese año.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘qué estoy haciendo aquí con este frío’”, dijo James para entonces.