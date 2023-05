James sobre Olympiacos: “No me arrepiento y más cuando no te tratan bien”

Rodríguez, de visita por estos días en Colombia, es entusiasta frente al próximo club en el que espera competir. “Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada no ha acabado, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Yo quiero poder jugar cada tres días, me siento bien físicamente. Sé que puedo dar más porque tengo talento, calidad”.

Frente a su actuación en Olympiacos, en el que disputó su último partido el 9 de abril, señaló: “Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.

"Desde niño quise jugar en Colombia, entonces por qué no llegar ahora. Uno no le puede cerrar la puerta a nadie", así expresó Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, en la que habló de su salida del elenco griego, de su continuidad en el balompié, y ahondó en otros temas, entre ellos de la Selección Colombia, y su relación con los entrenadores Zinedine Zidane y Rafa Benítez.

Sobre su proceso en la Selección lamentó las críticas que le hacen, y señaló que es un deportista con grandes ambiciones deportivas.

“Es lo más normal que hay. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo siento que divido mucho, porque hay muchas personas que me quieren, pero otros que me tiran mucho hate (odio) eso está claro. No sé por qué me odian tanto”.

El volante creativo manifestó a la vez que no se arrepiente de nada. “Mucha gente habla cosas afuera, ya soy grande y ya sé que es lo que hago bien y lo que hago mal, no me lo tiene que estar diciendo. Tipos que somos ganadores es imposible que queramos perder”.

Enfatizó, haciendo referencia al ex entrenador del combinado nacional, el portugués Carlos Queiroz, que no tuvo nada ver con su salida de la Tricolor. Detalló que no continuó en el cargo por decisión de los directivos, y añadió que aunque no le crean, pues es un hombre con mentalidad ganadora, jamás bajaría los brazos en duelo para perderlo y así sacaran a un técnico. Añadió que siempre tuvo buena relación con los entrenadores que estuvieron en las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Es imposible que queramos perder 6-1 (contra Ecuador) para sacar a alguien. Dije lo que es verdad, si no me quieren creer, es cosa de ustedes. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos con tantos jugadores buenos. Ya estoy pensando en las eliminatorias en septiembre, octubre y noviembre”.

Sobre su relación con Zidane indicó: “Con Zidane jugué toda la liga, las semifinales de la Champions. Solo no jugué la final, pero con el siempre jugué y la prensa vendió como que no me quería meter”.

Con Rafa Benítez fue diferente: “Cuando llegó a Everton me dijo que me fuera, porque tenía 30 años y quería gente joven, que tuvieran energía. Yo con el Everton había hecho un año espectacular, entonces pues no me iba a poner a pelear con él”.