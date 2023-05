La historia de Jhon Arias, el chocoano que triunfa con Fluminense

“La verdad que muy bien, Río de Janeiro es una ciudad bonita, los cariocas son personas muy calurosas, me han tratado bien a mí y mi familia, estoy contento. El brasileño tiene una cultura similar a la nuestra y ahora se me hacen más fácil las cosas porque entiendo el idioma portugués”.

¿Y en la Selección Colombia cómo se ha sentido?

“El profe Néstor Lorenzo me ha acogido muy bien. Colombia tiene jugadores de mucha calidad y yo he podido aportar allí. El proceso ha sido bueno, fructífero y con nuevas caras. La Tricolor pasa por una renovación interesante, el profe tiene unas ideas claras y estoy expectante por los amistosos que se realizarán en la fecha Fifa de junio (ante Irak y Alemania) y el comienzo de las eliminatorias mundialistas”.

¿Qué recuerdos tiene de Chocó?

“Soy de una tierra bonita (Quibdó), donde no hay muchas oportunidades; ahí nació ese niño soñador. Mis padres me dieron bases sólidas en cuanto educación y templanza. Me ha tocado trabajar mucho para lograr este sueño (ser futbolista) y, en parte, eso hace que yo disfrute de mi presente. Pero todas esas experiencias y dificultades que tuve en mi niñez me han dado la certeza de que ese esfuerzo del pasado ha valido la pena”.

¿Alguna vivencia especial en Quibdó, de su niñez? Video: famoso comentarista dice que Jorge Carrascal es un “fuera de serie”

“Mi padre un día me regaló una bicicleta para transportarme y una vez iba con mi hermano por una de las carreteras destapadas y nos fuimos a un hueco; nos pelamos las rodillas. Tengo esa cicatriz, cada que me la veo recuerdo los sacrificios que hacía para ir a entrenar”.

¿Qué hace en los tiempos libres?

“Me gusta leer, viajar y con mi novia me he vuelto muy seguidor de series y películas”.

¿Tiene algún libro favorito?

“Hay libros que me han gustado mucho en su momento, pero no tengo ninguna preferencia ni género favorito. El último que leí fue la biografía de Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista al que admiro, que también tiene una historia bonita, inspiradora”.

¿Le gustaría jugar en el Viejo Continente?

“Tengo el sueño de ir a Europa, claramente no es algo ajeno para mí, pero soy una persona que me gusta vivir el día a día; tampoco es algo que me quite el sueño. Si se da voy a estar muy feliz, pero mi presente ahora es con Fluminense”.

¿Algún club europeo ha tenido acercamientos para contar con sus servicios?

“Ha habido interés de varios, es algo natural, pero hasta el día de hoy me gusta estar enfocado en lo que puedo controlar y es hacer las cosas bien en Brasil”.

Veo que tiene a Dios muy presente en su vida...

“Es importante sacarle un espacio a Dios. Soy cristiano y a veces por el afán no me da tiempo de congregarme seguido, pero me tomo un espacio para estar a solas y conversar con él y agradecerle por todo lo que ha hecho en mi vida”.

¿Le tomó por sorpresa la llegada de Marcelo al Fluminense?

“Sí, un día estábamos entrenando y nos dieron la noticia de que llegaba Marcelo. Ha sido uno de mis ídolos desde pequeño, porque soy seguidor del Real Madrid, y ahora tenerlo de compañero es algo que uno sueña en su momento pero no cree que pueda hacerse realidad”.

¿Cómo ha visto a los clubes colombianos en la Libertadores? El futbolista del Real Madrid que enamora a varias modelos colombianas

“Por el hecho de ser colombiano les hago mucha fuerza a los equipos de mi país. Estuve pendiente de Nacional ante Olimpia y sigo la Liga cuando tengo oportunidad y si el horario no se me cruza. Si en su momento nos enfrentamos ante alguno en la Libertadores será otra historia, pero los apoyo mucho”.

¿Cuál es su mayor sueño?

“Ir a un Mundial con la Selección Colombia”.

Arias va por más títulos en Brasil

Fluminense, comandado por el colombiano Jhon Arias y el argentino Germán Cano, es el gran favorito a quedarse con la Copa Libertadores y lo demuestra con los resultados. Tienen puntaje ideal en las primeras tres fechas y comanda el grupo D. Además aspira a conquistar el Brasileirao, el cual no gana desde 2012.

Este sábado verá acción a las 7:00 p.m. ante Vasco Da Gama por la fecha 4 y volverá a jugar en Copa Libertadores el 25 de mayo ante The Strongest, en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia (5:00 p.m.).