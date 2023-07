Linda Caicedo y los dardos de su exnovia en redes sociales

Antes de unirse a la selección, Linda disfrutó de unos días de vacaciones en México junto a su nueva pareja, Valentina Herrera. Ambas compartieron momentos de descanso y diversión . Sin embargo, no todo es alegría para Linda, ya que su exnovia, Luisa Osorio, ha lanzado dardos contra ella en los últimos días después de su ruptura. Edwin Cardona fue confirmado en América de Cali, ¿Cuánto se ganará?

Luisa publicó una serie de fotos en su cuenta de TikTok con la leyenda: “Fotos donde no me siento ‘Linda’, pero me siento yo”.