Mundial Qatar, no todo es fiesta: una copa manchada de abusos

“La FIFA no impuso condiciones estrictas para proteger a los trabajadores y se convirtió en un facilitador complaciente de los abusos generalizados que sufrían los trabajadores, incluidas tarifas de contratación ilegales, robo de salarios, lesiones y muertes”, recalcó.

Mundial Catar, Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia

La representante de Human Rights Watch en el debate, la directora de Iniciativas Globales Minky Worden, replicó que tienen “los nombres” de muchas familias de trabajadores muertos que ahora luchan por salir adelante con préstamos usureros porque los 350 millones desembolsados sólo han cubierto salarios no pagados.

Aseguró que su país ya tiene mecanismos para ello y afirmó que desde 2018 se han desembolsado 350 millones de dólares de compensación, por lo que instó a las organizaciones de derechos humanos a “dar nombres” de personas que no la han recibido.

Al Marri acudió ante la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para participar en un debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en el país en la década previa al torneo, después de que una investigación de The Guardian cifrara en 6.500 los fallecidos en esas tareas desde 2010.

Estos, dijo, tienen derecho limitado a compensaciones y no disfrutan de sindicatos o del derecho a la huelga; violaciones de la legislación internacional “interconectadas” con otros abusos a la prensa independiente, las mujeres o el colectivo LGTBIQ+.

“Las autoridades no han investigado las muertes de miles de trabajadores migrantes, muchas de las cuales han sido calificadas de naturales. La tragedia es que en estos casos, bajo la ley catarí, las familias no reciben compensación”, dijo Worden, que subrayó que, más allá del número de muertes, le preocupa la proporción de ellas que no han sido explicadas ni compensadas.

Las medidas sugeridas por las autoridades cataríes, como un seguro de vida para trabajadores migrantes, son voluntarias y solo se remontan a 2019, denunció la representante de HRW.

Los representantes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Confederación Internacional de Sindicatos, por su parte, subrayaron el “progreso tangible” que Catar ha realizado en los últimos años en materia de reformas laborales y, aunque apuntaron a “deficiencias” en la implementación, apuntaron a que cambios de esta escala “requieren tiempo” y ya han beneficiado a cientos de miles de trabajadores.