Padre no irá a la graduación de su hija por la final de la Europa League

El fútbol despierta grandes pasiones. Así lo evidencia la decisión de un hombre que decidió ausentarse de la graduación de su hija para ver la final de la Europa League entre la Roma y el Sevilla.

Para muchos fanáticos del fútbol, presenciar a su equipo en una final internacional es una experiencia emocionante y llena de éxtasis. Sin embargo, para un padre, es motivo de orgullo acompañar a su hijo en cada paso exitoso. En este caso, el padre de Marta se encontró en la disyuntiva de elegir entre su papel de fanático o su responsabilidad familiar, y finalmente optó por su amor hacia el club capitalino.

La decisión de su padre, aunque comprensible desde la perspectiva futbolística, ha destrozado el corazón de la joven. En un programa de radio, Marta expresó su descontento: “Me llamo Marta y me gustaría contarles algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles 31 me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque consiguió entradas para la final entre la Roma y el Sevilla en Budapest”.