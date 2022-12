Galería: Las mejores imágenes del famoso Juego de Estrellas

Por razones desconocidas, no asistió Wílmar Barrios, cartagenero que triunfa en el fútbol de Rusia, no obstante, los asistentes disfrutaron de una tarde llena de fútbol y a la vez conocieron a sus ídolos. Lea aquí: Una de las figuras del Juego de Estrellas no fue, ¿de quién se trata?