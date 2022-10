¡Grandeza! Amanecer siendo campeón del mundo es lo máximo: Cristian Elles

Cristian Elles, María Isabel Urrutia (ministra del Deporte) y Gleidys Bello.

La Felicidad de Gleidys

Se siente feliz por lo logrado, es un premio al trabajo de muchos años en el futsalón. “Siento una gran alegría en mi corazón, no me cabe en el pecho tanta felicidad, no sé cómo describir lo que estoy sintiendo porque no es fácil ser bicampeón mundial, se ha logrado con mucho sacrificio y con el apoyo de la familia, de los amigos, de la Liga y los entrenadores”.

Y tiene claro a quién le dedica este logro. “A Dios y mi madre (q.e.p.d.), esto es para ella que me cuida desde el cielo. También a Wicho (q.e.p.d.), quien también me ayudó muchísimo en mi carrera”.

Bello quiere seguir dejando en alto los colores de Bolívar. “Tendré unos cuantos días de descanso y luego de una volveré a los entrenamientos. Lo que sigue ahora es prepararnos para las Eliminatorias de Futsalón para los Juegos Nacionales 2023

Los resultados

Colombia llegó a la final tras golear 6-0 a Venezuela en la ronda semifinal. En la fase inicial, la Tricolor había ganado 8-0 a Canadá, a Uruguay 7-0, a Australia 13-0.