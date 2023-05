Habló seguidor del Cali agredido con machete por hinchas del América

“Uno nunca piensa que por ponerse la camiseta de un color o un equipo le va a pasar algo, pero si nadie hubiera grabado lo que me pasó, le quitan la vida a una persona y nadie se daba cuenta, es triste que la sociedad esté así”.

“Es triste, qué puede sentir una persona cuando la están atacando con un machete. Recibí muchos golpes; como querían quitarme el casco me amedrantaron y tengo mucho dolor en el cuello. Mi mamá tiene muchos raspones y moretones, ella se lanzó encima mío para protegerme. Donde yo hubiese estado solo, ellos acaban con mi vida”, mencionó el joven.

Además, manifestó que junto a su familia tomaron la decisión de salir de la ciudad por el temor que tienen a que haya represalias de quienes los atacaron, sobre todo ahora que las personas implicadas en la agresión están en libertad, a pesar de que en la noche del domingo las autoridades los capturaron cuando intentaban salir de Cali en un bus en el que, además, portaban machetes y armas traumáticas.

El joven, de igual manera, confirmó que sí colocó la denuncia ante las autoridades competentes y que, además, ya se inició un proceso para que los implicados en la agresión en su contra y la de su mamá sean ubicados y judicializados con prontitud.

Frente a ello, el hincha azucarero destacó que, aunque en un principio querían reseñar la denuncia como un hurto, finalmente se logró que el fiscal la avalara como un intento de homicidio.

“Nos tocó salir de la ciudad, temo por mi seguridad porque soltaron a los bandidos. Ahora parecemos nosotros los delincuentes, escondiéndonos. Presentamos la denuncia en la Fiscalía, la evidencia está en que fue un intento de homicidio. Ya los investigadores se comunicaron conmigo para recoger nuevamente mis declaraciones, el proceso ya inició. El fiscal no quiso procesar al capturado, pero ahora estamos buscando que se vincule a todos los involucrados”, comentó el joven.

Con relación a las personas implicadas en el ataque que fueron dejadas en libertad, el joven fue enfático en que al darse cuenta de que las autoridades lo liberaron solo pensó en irse de la ciudad. El hombre, además, destacó que aunque sí es seguidor del Deportivo Cali, no es miembro de ninguna barra brava ni ningún grupo por el estilo.

“Mi mamá tuvo que poner las denuncias de sus documentos porque le hurtaron sus pertenencias. Yo tomé la decisión de cerrar todas mis redes sociales, al igual que mi familia, por seguridad y porque tememos lo que pueda pasar. No sabemos si esas personas hacen parte de una banda criminal, entonces para nosotros lo más conveniente fue irnos de la ciudad. Me coloqué ese buzo porque es lo único que tengo del Cali, pero eso no debería ser un motivo para agredirme”, indicó.

El joven, finalmente, hizo un llamado a las autoridades a que continúen con el proceso para que todos los implicados en el ataque respondan por su responsabilidad en este.

“Que la justicia sea eficaz; así como me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Es demasiada impotencia que por un color y un equipo quieran agredir o quitarle la vida a una persona. Es que no son hinchas, son gamines, vándalos y desadaptados”, precisó.