¡Hay amor!: El día en el que los hinchas de Real Cartagena volvieron a creer

Luis Mejía tenía más de 10 años que no iba al estadio, regresó y salió feliz. “Descendió en 2012, lo apoyé al año siguiente, no vi que se armó bien para pelear algo serio, me monté en el bus del cabrero y no fui más. Aparecí hoy porque creo se ha armado un equipo con serias aspiraciones de ascenso. Necesitamos este equipo en la A”, comentó este hincha, a quien se le conoce como uno de los fundadores de la barra Barracuda del Real.