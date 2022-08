Hay que invertir en Tierra Bomba: María Isabel Urrutia

María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, en un improvisado discurso, hizo un llamado a las autoridades locales para que apoyen en el deporte y a los deportistas los invitó a creer en sus condiciones, a no rendirse y alcanzar sus sueños.

En el foro “Llegó el Cambio en el Deporte Colombiano”, que se realiza en el Hotel Intercontinental, Urrutia dijo que: “En el deporte hay que hacer la inversión, no solo es decir vamos, vamos. El deporte es una oportunidad de vida. Tenemos la capacidad de hacer cosas con pocos recursos, con casi nada. Hoy yo soy una oportunidad de vida para el deporte.”.

Se refirió a sus vivencias. “Yo salí de un barrio de invasión en Cali, en donde ahí el más famoso era el delincuente, pero a los 13 años yo ya era famosa porque salía en el periódico. Sí. Se puede. El deporte debe ser una política de Estado”.

Urrutia insistió en que: “el Estado no puede seguir de espaldas al desarrollo deportivo, nosotros, los pobres, sabemos que el deporte es una opción de vida, hacer deporte paga. Siempre te dirán que no eres capaz, pero cada vez que te lo digan: lucha, demuestra que sí eres capaz. A mí me sacaron de la selección Colombia de pesas y persistí, lo logré, gané ese oro por mi país en los Juegos Olímpicos de Sidney (Australia). Hoy estoy trabajando por dirigir muy bien el deporte en Colombia”.

La Ministra del Deporte recorrió la Isla de Tierra Bomba el domingo anterior. “Fue uno de mis primeros recorridos en la Colombia profunda a la que tanto queremos darle oportunidad. Quiero invitar a los mandatarios, concejales y diputados para que inviertan en Tierra Bomba, ahí se puede hacer mucho deporte. No nos dé miedo apuntarle a un mejor mañana”.