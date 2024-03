Hijo de Iván Valenciano es acusado de violencia doméstica

“Yo cojo mis llaves y estaba como a cinco casas de mi conjunto, no me percato en qué momento él se vino sobre mí, cuando abro la puerta él se me mete y comienza a decirme: ´hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa´”, contó la mujer.

A pesar de que había uniformados que estaban en proceso de capturarlo, el hijo del exfutbolista supuestamente habría proferido varias amenazas contra su expareja, dejando a la mujer en un estado de constante preocupación. Esto la llevó a tomar la decisión de hacer público el incidente, dado que afirma no haber recibido el respaldo necesario por parte de las autoridades.

Aunque la víctima ha presentado una denuncia contra su agresor, hasta ahora el proceso parece no haber avanzado, lo que aumenta el temor por su integridad. Hasta el momento, ningún miembro de la familia del hijo de Valenciano se ha pronunciado al respecto.

“Él me pegó, casi me mata, me abrió la sien. Siento que no me han prestado atención. Por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces hasta la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, lo tuve que bloquear de todas las redes sociales”, señaló la mujer en su testimonio.