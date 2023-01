Hinchas de Junior se sienten traicionados por Juan Fernando Quintero

Se acabó la novela. Juan Fernando Quintero no jugará en el Junior de Barranquilla, el mismo jugador lo confirmó en sus redes sociales. No hubo acuerdo en lo económico y ahora el antioqueño analiza las otras propuestas que vienen del fútbol del exterior, especialmente de Brasil. Si Quintero llegaba al Junior, se hubiese convertido en el fichaje más alto en la historia del fútbol colombiano, pues las cifras que se manejaban eran de un contrato de 2 millones de dólares por año. Todos los medios nacionales estaban pendiente de esta llegada de ‘Quinterito’, sin embargo, no hubo final feliz. Lea aquí: Última hora: Juan Fernando Quintero no jugará en Junior

“Amigos !! Lo que es el tema de Junior quería Decirles que no se pudo hacer ... y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo !! Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene !!”, escribió el jugador en Twitter confirmando que no hubo acuerdo.