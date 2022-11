¡Histórico! Tres cartageneros dirigirán semifinales del Básquet Profesional

La Liga Profesional de Baloncesto (LPB) afrontará desde este lunes la fase semifinal con cuatro equipos que alcanzaron el cupo a estancia y los cuales lucharán por llegar a la final para disputar el título de este segundo semestre.

En los cuatro quintetos semifinalistas hay tres entrenadores cartageneros dirigiendo y ello representa un hecho histórico en el baloncesto colombiano y bolivarense.

Los más experimentados son José Tapias de Piratas de Bogotá y Tomás Díaz de Titanes de Barranquilla.

El tercero es el debutante en la Liga Profesional de Baloncesto Iván García, quien dirige a Caribbean Storm de San Andrés.

Lo paradójico es que ninguno orienta al equipo de Cartagena Corsarios, que llegó hasta la fase de cuartos de final.

“Hay algo muy importante que hay que decir. Cartagena es una cantera de talento en el baloncesto no solo con los jugadores sino con los entrenadores. Siento mucha satisfacción, pero a la vez me genera preocupación al ver que ese tipo de logros siempre lo pueden lograr los coachs fuera de la cuidad y no debería de ser así. Deberíamos cambiar el modelo actual que es que lograr algo por fuera para que nos acepten después en nuestra tierra. Eso debe cambiar”, expresó Iván García.

El estratega agregó que “el estar tres entrenadores cartageneros en la semifinal es un orgullo. Tomas Díaz y José Tapias ya tienen un largo recorrido en el baloncesto colombiano y yo estoy siguiendo sus pasos. Esto es histórico y esperamos que en la final lleguemos dos bolivarenses”.

En la semifinal se enfrentarán hoy Tomás Díaz (Titanes) y José Tapias (Piratas).

El favorito para ganar esta serie es Titanes de Barranquilla, que solo ha perdido un juego en el torneo y fue ante Caribbean Storm de San Andrés.

En la otra llave, osea Caribbean Storm y Cimarrones de Chocó, el pronóstico es reservado porque ambos equipos son muy buenos y muy físicos. No hay un claro favoririto.

Las semifinales comienzan hoy en Bogotá y San Andrés.

El choque Piratas ante Titanes arrancará a las 4 de la tarde.

Caribbean Storm y Cimarrones lo harán a las 7:30 p. m. en San Andrés.

Las series están pactadas al cinco juegos, donde el ganador de tres avanzará a la final por el titulo.