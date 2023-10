Hubert Bodhert, técnico cartagenero, habla de su salida de Santa Fe

El Independiente Santa Fe no reveló de inmediato quién asumirá el cargo de entrenador tras la salida de Bodhert, aunque los dirigentes del club anunciaron que se reunirán para tomar una decisión que beneficie a la institución. Sin embargo, poco después, se confirmó que Pablo Peirano asumiría como el nuevo técnico del equipo.

Bodhert comentó sobre su salida: “Las formas no son como uno quiere. Lo que toca es mirar el rendimiento, por qué no podíamos tener un fútbol tan estético como se quería. De alguna forma conseguir resultados, es lo que veo y como digo. Al final de esto van a revisar los puntos, si estás clasificado. Mañana, más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los 8. Uno en el camino va mejorando cosas. A la salida mía, al equipo lo dejé clasificado”, afirmó el entrenador.

Además, Bodhert abordó las tensiones con los jugadores: “Con los jugadores no pasó nada, la prensa lo interpretó de alguna manera. Di mi punto de vista, cuál fue mi intención. Al interior de nosotros lo entendimos y seguimos adelante. No paramos porque si hubiese conflicto y dificultad, hasta ahí hubiéramos llegado”. Lea aquí: Video: así fue el golazo de Milan, hijo de Piqué y Shakira

La destitución de Hubert Bodhert marca un cambio significativo en el equipo del Independiente Santa Fe, y los aficionados esperan que la llegada de Pablo Peirano brinde una nueva dirección y sigan los buenos resultados en la liga colombiana.