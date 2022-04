Imagen de la semana: Colombia llora la eliminación al Mundial de Catar

La eliminación de Colombia al Mundial de Catar 2022, sin duda, es uno de los golpes más duros que ha sufrido nuestro país en los últimos años, en cuanto al deporte se refiere. Nuestra Selección terminó de sexta en la tabla de posiciones y no le alcanzó para la clasificación directa y tampoco para el repechaje.

Jugadores del equipo de Reinaldo Rueda expresaron su descontento y frustración en sus redes sociales, pues el objetivo de la cita mundialista no se logró. Hubo lágrimas después del partido ante Venezuela, el último de la fase clasificatoria. Jugadores como Rafael Santos Borré, Carlos Cuesta y Luis Díaz no aguantaron las ganas de llorar por no haberle cumplido a todo un país. Lea aquí: “Duele mucho no conseguir el objetivo”: Wílmar Barrios

Colombia había clasificado, de manera consecutiva, a los dos últimos Mundiales, gracias a José Pékerman, quien, en ese entonces, era el técnico.