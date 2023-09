Importante: Grandes Ligas no jugará en el béisbol profesional colombiano

La Liga de Béisbol Profesional Colombiana no tendrá la presencia, esta vez, de un Grandes Ligas, el mismo que venía actuando con los Vaqueros de Montería. Se trata de Jordan Díaz, quien juega en los Atléticos de Oakland, en donde viene jugando de manera continua. Díaz le confirmó la noticia a Mauricio Puello, colaborador en Estados Unidos del programa Buenos Días, Deporte en alianza con El Universal. Lea aquí: En vivo: Buenos Días Deportes, con Dayan Frías hablando de béisbol

“Este año no tendré permiso para jugar, pues mi equipo no me otorgó ese permiso”, dijo Díaz.

La liga colombiana inicia a finales de este año, en donde Vaqueros intentará retener el título de campeón. El otro año, Colombia no tendrá presencia en la Serie del Caribe que se hará en Miami, Estados Unidos.