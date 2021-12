Institución de Cartagena clasifica a la Fase Final de los Juegos Intercolegiados

El equipo que representó a Bolívar participó en Montería con 15 jugadoras por cada categoría. Todas brillaron.

“Kendry Navarro anotó ocho goles y fue una las figuras de la Pre-Juvenil, mientras en la Juvenil se destacó Isaura Goez”, agregó “Bechara”, como es conocido Filiberto. Lea aquí: El fútbol femenino se toma a Cartagena

“Hace como dos años yo jugaba en las calles del barrio con unas amigas, me gustaba. Allí me vieron y me llevaron a integrar a la Selección Bolívar, pero no me aceptaron por la edad, entonces fue cuando seguimos con el profe “Bechara””, agregó Michel Jaramillo, quien integró el equipo Pre-Juvenil y quien se refirió a sus inicios en el fútbol femenino.