James Rodríguez revela líos en la selección Colombia

James Rodríguez contó detalles de los líos que hubo en la selección Colombia en las Eliminatorias, bajo la dirección de Reynaldo Rueda.

El volante colombiano, que juega en el Olympiacos de Grecia, compareció este jueves en una transmisión en Twitch de Ricardinho, el jugador portugués de fútbol sala, donde tocó varios temas de su carrera.

Durante el diálogo, James de la Selección tocó todos los temas espinosos y tratados con sigilo durante su vida deportiva: su salida del Everton, el roce con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y su salida del Bayern Múnich.

James indicó: “Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”, afirmó.

“Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad”, añadió sobre su futuro con Colombia.