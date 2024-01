Jesús David Guerrero, con la ‘chispa’ intacta y muchos sueños

Mide un metro con 75 centímetros y ha actuado en equipos como Nacional, Valledupar, Junior y Unan Managua (Nicaragua).

“El fútbol es mi pasión, sigo preparándome para dar lo mejor de mí, tengo posibilidades de ir a México a jugar con Neza, pero si se me presenta otra oportunidad la analizo. Me gustaría tener la posibilidad de jugar en el Real Cartagena porque es el equipo de mi tierra y así estoy cerca de mi familia. Sería bueno poder entregar mi grano de arena en casa, toda la vida he jugado afuera”, dijo Jesús David.

Está listo y firme pensando en entregar todo su fútbol, sea aquí en Cartagena o en otra parte. Lo importante es seguir haciendo lo que más le gusta, que es jugar al fútbol.

“Soy un jugador encarador, rápido, con buena técnica, tengo un buen pie, pase gol y gol”, recalca.

Recargó baterías en diciembre de 2023, visitó a la familia y los amigos, pero nunca dejó de entrenar, de moverse, le gusta estar listo y preparado para cuando llegue la oportunidad responder al máximo nivel.