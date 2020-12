Juan Pablo Pino: “Todavía tengo mucho fútbol para dar, voy con todo en el Real”

Juan Pablo Pino nació con unas condiciones privilegiadas para jugar al fútbol, no por simple casualidad lo bautizaron ‘El Mago’, ese mismo que se paseó por Europa durante varios años de su carrera y que hoy, a sus 33 años, aterriza en el Real Cartagena para encarar la temporada 2021.

Su vida ha sido muy movida, con aciertos y desaciertos, pero teniendo siempre claro que el fútbol es su todo, tanto que no sabe vivir sin él.

Pino le dijo sí a Real Cartagena para sorpresa de muchos. ‘El Mago’ quiere ayudar al equipo de su ciudad, aportando fútbol en la cancha y siendo un líder positivo, diciéndole a los menores cuál es el camino que deben tomar para no perder el norte, como le pasó a él en algunas ocasiones.

El Universal dialogó en exclusiva con ‘El Mago’ que quiere aprovechar al máximo otra linda oportunidad que le da la vida.

¿Qué significa volver a jugar al fútbol para Pino en estos momentos?

- Gracias a Dios se me da la oportunidad de jugar al fútbol nuevamente. Este año pensé más en la familia, con el tema de la pandemia, y me quedé en casa. Siempre jugué donde quise, nunca me tocó ir donde no quiera jugar y ahora no es la excepción. Siempre quise jugar en el equipo de mi tierra.

¿Por qué le dijo sí al proyecto de Real Cartagena?

- Yo viví esa misma ilusión de estos chicos a los 16 años. Cuando me hablaron de ayudarles sumando en la cancha no lo dudé. Puedo ser un ejemplo para ellos porque yo viví cosas buenas como malas. Yo les puedo dar un buen consejo para que no comentan los errores que yo cometí. Este es un proyecto serio, con mucha ambición y con gente que sabe de fútbol. Jugara en casa, para mí, es una motivación más. Esperemos se arme un buen grupo.

¿Qué puede esperar la hinchada de usted en 2021?

- Esperemos que nos apoyen este 2021, sé que Real tendrá un buen año, necesitamos de su respaldo y buena energía.

¿Cuántos días entrenando con el equipo, cómo se ha sentido y qué piensa del grupo en general?

- Un poco más de una semana, pero ya venía entrenando con el profe Erick Herrera. Veo al grupo bien, hay talento y muchas ganas. Me debo poner a punto, en nivel de competencia es diferente, espero coger el ritmo rápido para dar lo que sé que puedo dar. Quiero disfrutarme esto, vengo con la mentalidad de entrar a los ocho con el equipo y ya después de eso se viene un torneo aparte. A mí me gusta ganar.

¿Qué proyecto le vendieron los nuevos accionistas del Real?, ¿qué puede esperar la hinchada del plantel en 2021?

- Los nuevos dueños (Colombiagol) son personas que conocen el fútbol, saben cómo manejar a los jugadores, veo seriedad, por eso tomé la decisión de jugar en el Real y rechacé una nueva oferta de Indonesia. Todavía tengo mucho fútbol para dar.

¿Pensó que jugaría en el Real Cartagena?

- Uno siempre quiere jugar en el equipo se su tierra. Lo viví en Cartagena representando a Colombia en los Centroamericanos de 2006 y fue algo muy bonito, aquí hay mucha gente que me quiere y me pedía que jugara aquí. Esperemos que las cosas salgan bien

¿Qué se siente saber que los ojos de los cartageneros, de sus amigos de infancia, estarán puestos ahora más en el Real porque usted estará ahí?

- Es bonito. Hay mucha gente apoyando mi llegada en redes sociales, a mí me gusta jugar es con estadio lleno, esperemos que pase la pandemia para que se pueda jugar con público. Yo prometo trabajo y responder con fútbol a toda esa gente que me está dando la confianza.

¿Física y futbolísticamente cómo se encuentra Pino en estos momentos?

- La parte física la voy a agarrar con la pretemporada, la parte futbolística con los juegos y el ritmo de competencia y la técnica está ahí 10 puntos. Físicamente bien creo que marcaré la diferencia.

¿Hoy, qué mantiene todavía vigente futbolisticamente de aquel Juan Pablo Pino que fue comprado por el Mónaco hace algún tiempo?

- La experiencia me ha ayudado a saber cómo correr la cancha. Mi estilo de juego ha cambiado un poco, pero el talento está ahí.

¿A Real llega en qué posición, dónde se siente más cómodo hoy Pino?

-Mediapunta. Ahí me utilizó mucho el profesor Eduardo Lara y rendí muchísimo. En Europa jugué más por las bandas. Ahora con mi cambio de ritmo de tres cuartos hacia adelante se pueden hacer cosas importantes. Como mediapunta me siento muy cómodo.

¿Qué conoce del torneo de la Primera B como tal?

- Es más duro que el de la A, más complicado porque dejan jugar menos, se corre más porque los futbolistas se quieren mostrar para llegar a la A.