Jugó en el Real Cartagena, se retiró y ahora regresó al colegio

“Esto era un sueño frustrado que tenía y siempre supe que se podía hacer realidad... Dejé mis estudios en el año 2000. Estaba muy mal económicamente. Mi papá había dejado de pagarme la mensualidad, y me sacaron del colegio por moroso. Decidí no volver más a las aulas de clase porque me daba pena regresar. Luego me centré en el tema del fútbol y pude hacer una carrera de casi 20 años”, dijo Valencia en una entrevista con El Heraldo.

Después de terminar sus estudios en el Centro Inca, Carmelo espera estudiar administración de empresas y así cumplir sus sueños.