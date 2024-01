Julián Barboza, un lanzador con proyección de Grandes Ligas

Los ojos de Julián Barboza se iluminan de felicidad, su sonrisa abierta contagia a toda una familia, que siempre esperó este momento sublime.

Julián aprieta el bolígrafo, luego frota la bola que ha sido su amuleto para brillar en cada entrenamiento, en cada partido y en cada tryout. Lea aquí: Cararín-Barranquilla, la final del Béisbol de Desarrollo

El lanzador derecho cartagenero fue firmado por el scout Roger Figueroa a los Rockies de Colorado del Béisbol de Grandes Ligas.

El espigado prospecto estampó su rúbrica al lado de sus padres Rodrigo Barboza, Neyla Batista y su agente, el panameño Frank Terracina.

Figueroa lo ayudó a ponerse la camiseta de Colorado y como suele hablarte un padre a su hijo, le deseó toda la suerte del mundo, no sin antes, pedirle a Dios que ilumine su camino para llegar a Grandes Ligas.

¿Por qué lo firmó? le pregunto al scout.

“Julián tiene velocidad, es agresivo lanzando, no tiene miedo, por lo que creo que sus millas empezarán a subir a medida que con el tiempo se vaya haciendo más fuerte”, precisó.

Terracina, por su parte, aseguró que “Julián es espigado, con una recta sinkeada que toca las 93 millas, tiene buen cambio, es un pitcher agresivo, con buena proyección como un relevo de alta calidad. Su velocidad llegará por encima de las 96 millas. Será el Mariano Rivera colombiano”.

Todos esos adjetivos motivan a Julián, quien sueña despierto, contando los días, los meses y años para vestirse de Grandes Ligas.

Entonces, le pregunto ¿Cómo se logra la firma?

-En el mes de octubre del año 2022 viajé a República Dominicana a un tryout internacional. Roger Figueroa vio mis condiciones y se puso en contacto con mi agente. Ahí se inicia diálogo para finalmente concretar la firma.

¿Qué cree usted que fue lo que más convenció al scout?

-La forma como lanzo y mi proyección como pitcher. Eso fue clave para lograr la firma.

¿Soñó este momento?

-Quiero darle gracias a Dios porque era un sueño y una meta cumplida. Sé que este es el primer paso de muchos que quiero dar en el nombre de Dios para llegar a Grandes Ligas.

¿Tiene ídolo?

-El dominicano Pedro Martínez. A pesar de que en la época en que me inicié jugando béisbol ya él no estaba activo, he observado sus muchos videos y me impresiona su forma de lanzar. En los videos, aprendí a admirar mucho su inteligencia, la forma en que domina a los bateadores y quise que mi mecánica fuera muy parecida a la de él. Lo admiro mucho.

¿Quiénes ayudaron a su formación como lanzador?

-Frank Terracina, Jhonatan Barrios y Cristian ‘El Mono’ Mendoza.

¿Cuáles fueron sus equipos en las categorías menores?

-La Escuela Nelson Blanco, Javier Romero y Rockies de Chiquinquirá. Ahí en esos equipos me fui formando.

¿Por qué el béisbol?

-Mis abuelos y mi papá jugaron béisbol, así que desde niño le tengo amor a este deporte. Al vivir cerca del campo Los Caracoles mis padres me llevaban para que yo viera jugar. Ahí me fui enamorando de este deporte. Me preguntaron que sí quería jugar, les dije que sí. Me inscribieron e inicié mi carrera deportiva en la Escuela Nelson Blanco.