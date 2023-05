Junior: ganarle al Huila y esperar a que se le haga el milagro

May 14 - 13:25

Un cuarto resultado que necesita es que Millonarios no pierda con La Equidad y la quinta: que Pasto no derrote al Envigado en el estadio Libertad.

El segundo de los resultados que necesita es que Santa Fe no le gane al Once Caldas en Manizales; el tercero: que Medellín tampoco venza al Unión Magdalena en la capital antioqueña.

Pero en realidad a Junior de esas cinco posibilidades, solo necesita que se le presenten cuatro para poder acceder al grupo de los ocho semifinalistas.

El mismo técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ha manifestado que la clasificación no la ve fácil, pero que se luchará por ir a Neiva vencer al Huila y esperar que se le haga el milagro. El partido, al igual que los demás, está programado para las 7:00 de la noche.

Aunque la junta directiva del club no vio motivos legales para suspender a los jugadores Ómar Albornoz, César Hayder, José Ortiz y Wálmer Pacheco, el técnico ‘Bolillo’ Gómez no los tendrá en cuenta ni los convocó para el viaje que será este martes después de las 5:00 de la tarde. Lea: Caso ‘Chino’ Sandoval: Junior no sancionará al cartagenero Ómar Albornoz

El equipo realizó este martes en la mañana un entrenamiento en el estadio Romelio Martínez.

La posible nómina de Junior para enfrentar al Huila sería la siguiente: Jefersson Martínez; Edwin Herrera, Iván Scarpeta, Alfonso Simarra, Fredy Hinestroza; Didier Moreno, Hómer Martínez, Carlos Sierra, Vladimir Hernández; Léider Berrío y Carlos Bacca (Brayan León).