La lesión de José Quintana es más grave de lo que parece

El presente y futuro de José Quintana no es el mejor. En la tarde de este lunes se conoció que la lesión del pitcher zurdo de los Mets de Nueva York es más grave de lo que parece. Según informaciones en los Estados Unidos, Quintana duraría tres meses sin jugar debido una fractura por estrés en una de sus costillas, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por su organización. La lesión la sufrió en los entrenamientos de primavera y también lo afectó su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol con Colombia. Lea aquí: Pretemporada de Grandes Ligas: A unos les va bien y a otros no tanto

“Quiero compartir con todos los seguidores del béisbol de Colombia que desafortunadamente no podré representar a mi país en este clásico mundial, he venido lidiando con una molestia en el costado izquierdo de mi espalda, esperanzado en estar al 100% y atender el llamado de la patria, pero en el día de hoy tuve que abandonar el juego porque precisamente la molestia aún persiste; ha sido una decisión muy difícil para mí porque como todos mis compañeros tengo la ilusión de salir a darlo todo por la selección, pero como profesional soy consciente que sin salud esto no es posible”, escribió el pelotero en sus redes sociales cuando informó de su ausencia en el Clásico.