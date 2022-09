La maldición de James: este es el técnico que buscaría el Olympiacos

Una vez más la situación de James no es la mejor, el técnico de su ahora nuevo club Olympiacos fue despedido.

Corberán venia de caer contra el Friburgo de Alemania en la UEFA Europa League y la derrota frente al Aris lo terminó de llevar a la guillotina.

De inmediato, la prensa de Grecia comenzó a hablar de posibles candidatos. Y, al parecer en esa lista, James podría verse las caras con antiguos conocidos, uno que recién lo dirigió en Al-Raayan de Qatar, Laurent Blanc, y otro con el que no comparte sus mejores recuerdos. Parece una historia de persecución, pero no, es solo la suerte de James, Rafa le hizo pasar sus peores años en Madrid, incluso mencionándose una mala relación entre ambos. Luego se encontraron en Everton, lo que motivo a James a buscar nuevos terrenos que explorar. Así que si el español llega a Olympiacos el futuro de James no pinta para ser brillante.

Por ahora, James se unió a la concentración de la Selección Colombia que disputará los juegos amistosos en Estados Unidos ante Guatemala y México y estará atento a lo que suceda en su nuevo club, que debe tomar una decisión crucial para su futuro.