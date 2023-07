La novela de Dani Alves: ¿Por qué su esposa Joana Sanz no se ha divorciado?

Joana Sanz, la esposa de Alves, ha pasado por momentos difíciles. Además de la difícil situación con su esposo, también ha sufrido la pérdida de su madre. Ante esta serie de problemas, Sanz decidió solicitar el divorcio a Alves. Sin embargo, las negociaciones para llegar a un acuerdo no han sido exitosas. Otro bochinche en el Real Cartagena: ¿quién tiene la razón?

Medios de España han investigado la situación y han concluido que Dani Alves está poniendo obstáculos y no está aceptando las condiciones del divorcio propuestas por Joana Sanz. Esto ha generado tensiones y dificultades adicionales en el proceso de separación.

"Joana Sanz tiene claro que sí se va a divorciar de Dani Alves. Se ha especulado con que, si se quiere divorciar, por qué no se han iniciado los trámites. Dani Alves no está aceptando las condiciones del divorcio. Está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo", comentaron en el programa 'Así es la vida', de Telecinco.