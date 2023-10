La pelota siempre al 10: El gol que hizo llorar a Yesus Cabrera

“Fueron 240 días lindos, uno vive para alabar a Dios y para el fútbol. Me di cuenta que tengo una familia linda, muchos amigos y gente que me quiere. Quiero darle gracias a todos los médicos que me ayudaron en mi proceso de recuperación y la gloria es para el Todpoderoso”, dijo el popular Koki al término de la ida de la semifinal de la Copa Colombia, en la que Pereira superó 2-0 a Nacional, en el estadio Hernán Ramírez Villegas con un golazo del cartagenero en las postrimerías del juego.