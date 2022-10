“La tercera es la vencida”: D.T. Selección Colombia sobre ganar el Mundial

La selección ha conseguido ganar 3 partidos consecutivos, luego del debut con derrota ante España por 1-0, siendo de este modo, una de las únicas selecciones que mejor desempeño ha tenido hasta este partido de semifinales. Lea aquí: ¡Buenas noticias sobre Linda Caicedo!: Selección Colombia femenina Sub - 17

“Las jugadoras se sienten con seguridad y confianza para trabajar el juego, con balón y sin balón. Yo les quito la presión, además, tenemos un sicólogo. Pido que las jugadoras disfruten estar acá, les ha costado mucho, que disfruten con responsabilidad” afirmó, Paniagua sobre las ganas e ilusiones que tiene la Selección Colombia de ganar el Trofeo Mundial.

"Tuve la posibilidad de posibilidad de estar en los Mundiales sub 20 de nueva Zelanda y Turquía en masculino, varios de esos jugadores ya están en la de mayores, pero nunca con ellos habíamos estado en semifinales. Me siento muy orgulloso de mis jugadoras porque desde el Sudamericano vienen marcando historia, juegan con personalidad, se divierten. El país espera mucho de esta Selección, lo vamos a dejar todo". Sobre el histórico partido que se viene y lo que es llegar a semifinales, complementó el D.T. de la Selección Colombia.