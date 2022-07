¡Lástima! Nairo Quintana, un grande que no ha podido en el Tour de Francia

En este Tour, Nairo aparece en la quinta posición de la clasificación general, en donde ha luchado, pero su desempeño no ha sido suficiente para ponerse la camiseta amarilla, situación que nunca ha pasado en su exitosa carrera. A falta de tres días para culminar la versión 2022, Quintana no tiene opciones a podio y muchos menos al primer lugar. Tratará de terminar en el top 10.

Nairo Quintana es, sin duda, el mejor ciclista latinoamericano de la historia, pues sus logros lo avalan. Sin embargo, en su vitrina de trofeos, no aparece el Tour de Francia, la carrera de ciclismo más importante del mundo. El colombiano ha sido dos veces subcampeón y un tercer lugar en esta carrera gala, pero el título le ha sido esquivo. Pasan los años y esa cuenta pendiente se convierte, aún más, inalcanzable. Han aparecido jóvenes con grandes capacidades y esto le corta las aspiraciones al oriundo del departamento de Boyacá. Además, no tenido la suerte de contar con un equipo que lo lleve a la cima. Lea aquí: Jonas Vingegaard sentencia el Tour de Francia

El colombiano ya ganó la Vuelta a España y el Giro de Italia, solo le faltaría el Tour para entrar en la lista de los mejores de la historia del ciclismo mundial. No obstante, el tiempo pasa y “Nairoman”, posiblemente, no ganará el Tour, pues ya son años intentándolo. 32 años de edad parece imposible ante los Pogacar y Vingegaard, ciclistas que no pasan de los 25 y son los que dominan este deporte en la actualidad.

En el 2023 será otra oportunidad más para el de Cómbita, quien seguirá pedaleando para alcanzar la gloria en París y a la vez dejarle un mensaje a los incrédulos que lo imposible, a veces, se convierte en realidad.

¿Lo logrará?