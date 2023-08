¿Le queda bien a Iván René Valenciano postularse para técnico de Junior?

El tema Junior está de boca en boca, en Barranquilla los rostros son tristes, tienen un equipo perdedor, que no gana, no gusta, no da buen espectáculo, generando un sin sabor total entre los aficionados.

La eliminación de Junior, por la Copa Colombia, de manos de Cúcuta Deportivo, en Barranquilla, el pasado miércoles tiene a la gente con los pelos de punta en Curramba.

La parcialidad piden y exige la salida de Hernán Darío El Bolillo Gómez, quien aún no da pie con bola con el equipo que armó para afrontar este semestre.

Y hay quienes levantan la mano, como Iván René Valenciano, un histórico de Junior, quien se postula para ser el nuevo director técnico.