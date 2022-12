Liga de Básquet de Bolívar: Entrenadores y padres de familia están inconformes

Una gran polémica se ha generado por estos días en la familia del baloncesto bolivarense por la partici’ación del Club Corsarios de Cartagena en el Nacional Sub-14 que se celebra en Tunja, Boyacá.

Resulta que como la Liga de Baloncesto de Bolívar no tiene el reconocimiento deportivo vigente no le fue posible participar como seleccionado como tal sino con el nombre del Club Corsarios.

La molestia de padres de familia y entrenadores es que a Tunja el cuerpo técnico conformado por Iván García, entrenador, y Rafael Rangel, asistente, no llevaron a los mejores jugadores de esa categoría y que esa fue la causa por la no tuvo una buena presentación en suelo boyacense.

El entrenador Alfonso Barandica expresó: “aquí se realizaron unos Juegos Intercolegiados y de los equipos que ocuparon los primeros lugares no llevaron a ningún jugador. Jaime Andrés Olivares, que es uno de los mejores jugadores en Cartagena de esta categoría no lo llevaron”.

Por su parte, Roque Martínez sostuvo que “la situación que se esta viviendo en Cartagena ha sobrepasado los límites. Si un club pide al aval que representa a Cartagena y no a Bolívar. Se están quedando muchos niños con aptitudes para representar a Bolívar y eso no se justifica. Si yo pido un aval como club debo ir con el nombre del club y no como Bolívar”.

Jorge Díaz explicó que él nunca conoció de una convocatoria ni de una carta de la Liga invitando a los padres de familia a que sus hijos entrenaran. Lo que está pasando es que los entrenadores se están autonombrando para dirigir a la selección Bolívar y luego piden los avales con un club deportivo, y quieren que los institutos les paguen como Bolívar. El último técnico que estuvo contratado por Iderbol fui yo en 2020”.

Los jugadores que no estuvieron en el campeonato y que merecieron ir al certamen son los siguientes: Johan Zambrano, Jaime Andrés Olivares, Santiago Ramírez e Ismael Martínez.