Liga Europa: Sevilla y Roma persiguen la gloria a orillas del Danubio

Tanto la Roma como el Sevilla no podrán finalizar entre los cuatros primeros de sus ligas domésticas, con lo que se hubieran clasificado a la próxima Liga de Campeones.

La importancia de esta Liga Europa para ambos clubes contrasta con un comentario formulado por Mourinho hace 10 años.

“No quiero ganar la Liga Europa. Si ganamos esta competición sería una gran decepción. No me apetece acabar ahí. Siento que la Liga Europa no es una competición para mis jugadores”, disparó Mourinho tras volver a ser contratado por Chelsea.

Esas declaraciones fueron interpretadas como una mofa a su predecesor Rafa Benítez, quien semanas antes — como el técnico interino de Chelsea — conquistó la Liga Europa en 2013.

Mourinho y Benítez se encuentran dentro del cuarteto de técnicos que han sacado campeones a dos clubes distintos en un torneo con 52 años de historia.

El estratega de la Roma podría hacer más historia al convertirse en el primer técnico que gana la Liga Europa con tres clubes diferentes, sumando el trofeo a los que obtuvo con el Porto y el Manchester United (2017). Y este caería un año después desde que su más reciente club en una ilustre carrera se consagró campeón en la primera edición de la Conference League, lo cual permitió a Mourinho convertirse en el primer técnico con títulos en cada de las tres competiciones de clubes.