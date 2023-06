Lionel Messi: el cumpleaños 36 de uno de los mejores jugadores de la historia

Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de la historia, hoy se encuentra cumpliendo 36 años, y aquí desde El Universal queríamos regalarle este pequeño homenaje a un deportista, que sin ninguna duda, ha hecho feliz a millones de personas alrededor del mundo, con sus fantasías, sus asistencias, sus regates y como no, sus goles. Lea aquí: La fecha en que el Inter Miami espera el debut de Lionel Messi

Con la selección de su país el camino fue un poco más tortuoso, pero luego de muchos golpes obtuvo su recompensa, pasó de ser odiado por una mayoría de personas en su país, a ser el hombre más amado en la actualidad, no hay esquina donde Messi no sea respetado, luego de haber perdido 3 finales seguidas con su selección: Mundial 2014- Copa América 2015- Copa América Centenario 2016, el argentino logró levantarse de dichos golpes y conquistó tres finales seguidas en 2 años: Copa América 2021- Finalísima 2022 y Mundial de Qatar 2022, siendo esta ultima, la conquista de su deseo más anhelado, y la razón de que ahora mismo sea el hombre más amado de su país.

No la sacaba nadie

En “PSG”

En París la historia fue un poco más compleja luego de su salida de el FC Barcelona, jugó 2 temporadas, donde no se terminó de adaptar plenamente en un equipo donde era llamado a ser el pilar fundamental para ganar la Champions, pero no lo pudo lograr. Aunque el PSG nunca tuvo un juego muy bueno y un buen DT en la epoca que el crack estuvo por Francia, y esto no le permitió brillar plenamente junto a sus 2 compañeros en ataque, Kylian Mbappé y Neymar Jr, pese a que tuvieron sus chispazos colectivos.

Sin embargo logró conquistar 2 Ligas francesas y una Supercopa de Francia, en las 2 temporadas que jugó, marcó 32 goles y asistió en 34 ocasiones en 75 partidos jugados. Lea aquí: Sin Messi y di María, Argentina dio espectáculo ante Indonesia

Uno de sus últimos goles en Champions