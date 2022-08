Lo que dijo la nueva Ministra de Deporte sobre el futuro de la Liga Femenina

Hay un tema y nos toca unirnos todos en torno no a la Liga, porque esta ya existe, sino cómo garantizamos a las mujeres hacer parte de esa liga profesional en un acuerdo bilateral entre el fútbol, que es una empresa, y el Estado colombiano”.

María Isabel Urrutia, Ministra de Deporte.

Señaló que la situación es compleja y que el primer paso es facilitar el trabajo de las futbolistas, pero debe haber unión con otro ministerio clave y no tanto con Dimayor y con la Federación Colombiana de Fútbol.

Por último Urrutia dijo que “Para mí, como feminista y mujer que me tocó llegar a un deporte totalmente masculino y romper los esquemas, no es fácil. Yo ya conozco eso y he venido trabajando con los actores que tienen que ver con el fútbol femenino”.

Este segundo semestre no habrá Liga Femenina, pero desde la Federación Colombiana de Fútbol aseguraron que el próximo año se jugará un torneo más duradero que los que se han llevado a cabo hasta el momento.