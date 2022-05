Los compañeros que debe aprovechar Luis Díaz para seguir creciendo

Para el exfutbolista Oswaldo Mackenzie, quien recientemente obtuvo la Licencia Pro de entrenador, “cuando un jugador tiene las condiciones de Díaz, encaja en cualquier parte. Es uno los jugadores que más rápido se acoplaron a este equipo, al sistema y al cuerpo técnico. Distinto a lo que sucede en el fútbol con la mayoría, él no necesitó mayor tiempo para compenetrarse en el grupo”.

Salah, Mané, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Jordan Henderson y Thiago Alcántara son algunos de los referentes futbolísticos con los que el colombiano comparte el día a día, en las concentraciones, las prácticas y los partidos. Incluso, con algunos de ellos debe disputar un puesto en el once titular. Le puede interesar : Robertson y Origi deciden el derbi; asistencia de tijera de Luis Díaz

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, entrenador de la Selección Colombia Sub-15, cree que el guajiro se va a potenciar al lado de jugadores de esta categoría: “Díaz es un jugador que tiene unas condiciones innatas importantes, que tiene unas habilidades en la parte técnica y táctica. Es un chico muy centrado, eso lo va a llevar a triunfar. Por otro lado, ha hecho los méritos para estar en un equipo grande y tuvo la fortuna de llegar al Liverpool, que está lleno de figuras que lo van a ayudar a crecer. Sería más duro donde hubiera llegado un equipo en el que no tuviera jugares de calidad a su alrededor”. Le puede interesar: Lucho Díaz y Yerry Mina, duelo colombiano en el derby

Arias pronostica que, con el pasar de las jornadas, su compatriota se va a dar cuenta que no es suficiente con hacer gol o salir figura de un partido, pues va a sentir la necesidad de ser aún mejor al día siguiente y explica que, si el jugador percibe que siempre va a sacar diferencia fácilmente, no va a tener la necesidad de exigirse.

Para Miguel, el extremo de la Selección Colombia puede aprovechar para nutrirse con las cualidades de quienes lo rodean: “Él puede aprender de Salá o Mané en el tema de la definición, ser un poco más pausado como ellos”.

Sobre la percepción que tienen algunos, de que los compañeros son egoístas, los analistas no coinciden. Mientras que Ramírez no cree que así sea, Cadavid dice que en ocasiones si lo son y, no en vano, son más sus asistencias para gol, que las de sus compañeros. Por su parte, Mackenzie piensa que él debe hacer lo propio y jugárselal, pues esto le puede ayudar a obtener frutos en la portería rival.

Jugó frente a Newcastle

Díaz jugó este sábado los 90 minutos en el triunfo de Liverpool (1-0) frente al Newcastle, con tanto de Naby Keita. Su equipo se mantiene segundo con 82 puntos, uno menos que el City, que lidera la tabla.