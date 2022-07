Los dos fichajes bombas que llegarían a reforzar el equipo tiburón

Las primeras palabras de Bacca han dejado en claro el deseo de retirarse en Junior. Sin embargo, el futbolista no ha tenido contacto directo con los dirigentes de Junior.

Carlos Bacca despertó la alegría de los barranquilleros este sábado en la noche con su llegada a la capital del Atlántico. El regreso del delantero colombiano se daría por la inminente salida de Miguel Ángel Borja al exterior.

“Siempre estará la posibilidad (de volver a Junior). Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí, así que sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar”, dijo Bacca a su llegada a Barranquilla.