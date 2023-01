Los partidos más relevantes del fin de semana en Europa

Las ligas europeas están dejando unos partidazos en estas primeras semanas del año, y este fin de semana no será diferente. Estos son los mejores partidos que podrá ver en este penúltimo fin de semana de enero.

Sábado 21 de enero

Premier League

En un partidazo por la fecha 21 de la Premier League, Liverpool (9°) recibirá mañana al Chelsea (10°). Ambos equipos se encuentran en zona media de la tabla con 29 unidades cada uno. Los “Reds Devils” y los “Blues” tienen la misión de resurgir y llegar al menos, a posiciones de competiciones europeas, que actualmente se ven bastante lejanas. En otros encuentros de la competición: Southampton recibe al Aston Villa, el nuevo equipo de Jhon Jáder Durán (10:00 a.m.). West Ham se enfrentará al Everton de Yerry Mina (10:00 a.m.) . Bournemouth de Jefferson Lerma recibe a Nottingham Forest a las 10:00 a.m. Lea aquí: ¿Y para cuándo los arreglos del estadio de fútbol de San Fernando?

Liverpool vs. Chelsea //7:30 a.m.

Leicester vs. Brighton //10:00 a.m.

West Ham vs. Everton //10:00 a.m.

Serie A

Salernitana vs. Napoli // 12:00 p.m.

Liga Española

Rayo Vallecano viene haciendo una campaña digna en la liga de España y se encuentra a pocos puntos de competiciones europeas. Los de Vallecas son novenos con 26 unidades y se encuentran a 2 puntos de UEFA Conference League. Falcao quiere volver a brillar, hoy cuando reciban a la Real Sociedad por la fecha 18 del torneo español.

Rayo Vallecano vs. Real Sociedad // 8:00 a.m.

Atletico Madrid vs. Real Valladolid // 12:30 p.m.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt v Schalke 04 //9:30 a.m.