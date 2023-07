Luis Fernando Muriel: “mi deseo es jugar siquiera un partido con Junior”

El de Santo Tomás sabe que su llegada al equipo rojiblanco pronto no será, pero su deseo sigue intacto hasta cuando se presente la oportunidad. “Es algo complicado, porque todavía tengo contrato largo en Europa, pero yo tengo la ilusión, tengo las ganas de poder vestir esta camiseta algún día. Creo que la gente en Barranquilla lo sabe: mi familia es junioristas, yo soy junioristas desde la cuna, prácticamente, y ojalá que se me dé esa oportunidad algún día y ya el tiempo y Dios lo dirán”.

Ante la insistencia de los periodistas, el nativo de Santo Tomás dijo que no se imaginaba retirarse del fútbol sin antes poder jugar algún día en Junior. “No me lo imagino porque siempre me he visto como juniorista con la camiseta puesta así sea en un partido, así sea entrar a la cancha, pisarla y sentir el calor de la gente en un partido. En mi mente está el colocarme esta camiseta y hacer parte de este club del que soy hincha desde pequeño y ojalá se me cumpla algún día”. Lea. “A todos los junioristas los llevo en mi corazón”: Sebastián Viera

“La hinchada juniorista es algo especial, algo lindo. Hay diferencia cuando uno viene como jugador de la Selección, cuando está representando al país, es muy diferente a lo que es el sentir del juniorista, de la gente, del barranquillero, es algo bastante especial, bastante lindo y ojalá que pueda vivirlo otra vez”, esbozó Luis Fernando Muriel.

Sobre lo inmediato que viene para su carrera futbolística, terminó diciendo que “tengo todavía un año de contrato con el Atalanta y estamos a la espera de lo que puede pasar en el mercado de pases. De todas maneras, estamos con la cabeza puesta en volver, en iniciar la pretemporada y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios depare para mi futuro y afrontarlo como siempre, con la mayor disposición”.